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01 Haziran 2018 09:55

Pazarcık’taki turnuvada Küçükbağspor şampiyon oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Küçükbağspor şampiyon oldu.

Pazarcık’taki turnuvada Küçükbağspor şampiyon oldu

01 Haziran 2018 09:55


Gençler arasında düzenlenen ve 30 takımın katıldığı turnuvanın final maçını, Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Belediye meclis üyeleri de izledi.


Küçükbağspor ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası takımları arasında oynanan final maçının normal süresi 3-3 bitti. Uzatmaların ardından sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu 8-6’lık bir skorla Küçükbağspor şampiyon oldu. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından dereceye giren takımların ödülleri verildi.




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