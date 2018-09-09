Pehlivanlar, Elbistan’da er meydanına indi

Kısa Şalvar Güreş Festivali, ülkenin birçok bölgesinden gelen 637 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Elbistan Kaymakamlığı öncülüğünde, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Elbistan 1. Kısa Şalvar Güreş Festivali, binlerce güreş severi bir araya getirdi. Minik ve yıldızlar, büyükler, teşvik küçük boy ve teşvik küçük boy kategorilerinde düzenlenen Elbistan 1. Kısa Şalvar Güreş Festivali’ne Türkiye’nin değişik bölgelerinden 637 pehlivan katıldı. Önceki dönemlerde önemli güreşçinin yetiştiği Elbistan’daki festivalin başpehlivanlığı için de 13 güreşçi yarıştı. Elbistan 1. Kısa Şalvar Güreş Festivali’nin güreş ağası ise AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç oldu.

Pınarbaşı mesire alanında güreş müsabakalarını, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç’ın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda güreş sever izledi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, festivale 637 güreşçinin katıldığını belirterek, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün birlikte organize ettiği Elbistan 1. Kısa Şalvar Güreş Festivali, 637 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Biz, şunu biliyoruz ki; 9 yıldır süren bir hasret var. Şampiyonanın ilçemizde düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödüllerimiz, ilçemizdeki iş adamlarının desteği ile toplandı. Şampiyonada dereceye giren sporcularımıza verilmek üzere 32 bin TL topladık. Bu yiğitler diyarında, 9 yıllık güreş hasreti çok fazla. Bu hasreti daha fazla yaşatmayacağız. İnşallah, bundan sonra her yıl er meydanında pehlivanlarımız güreşecek. Güreşseverlere ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Asbaşkanı Şahin Hopur ise, “9 yıldan bu yana yapılmayan, karakucak şalvar güreşlerinin, 2018 yılı faaliyet programına alınmasında bizlere direktiflerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum. Bugün, burada Elbistan’ın güreşe susadığına şahit oldum. Bugün burada bismillah diyerek yeniden başlattık. İnşallah devamı da gelecek. Müsabakalarımıznı kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, başpehlivanlık için yarışacak 13 güreşçi, er meydanına davet edildi. Başpehlivan adayları, ellerindeki Türk bayrağı ile kendilerini izlemeye gelen vatandaşları ve protokol üyelerini selamladı.

Daha sonra, davul ve zurna eşliğinde peşrev çeken pehlivanlar, birbirlerinin sırtını yere getirmek için ter döktü.