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25 Mayıs 2018 09:40

Piazza AVM, Ramazan etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor

Ney, ud ve kanun dinletisi ile sema gösterisi Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Ramazan akşamlarına renk katacak.

Piazza AVM, Ramazan etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor

25 Mayıs 2018 09:40


On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi güzelliklerini gerçekleştirdiği etkinliklerle taçlandıran Piazza, 26 Mayıs, 2 Haziran ve 9 Haziran Cumartesi günlerinde ziyaretçilerini sema gösterisi, ud, ney ve kanun dinletisi ile karşılayacak.


Cumartesi günleri iftardan önce 14:00 ile 15:00 saatleri arasında, neyzen, udi ve kanuni, geleneksel Türk tasavvuf müziğinin en güzel eserlerini icra edecek. Ruhu dinlendiren fasıl dinletisinin ardından saat 15.00’te sahneye semazenler çıkacak. Mevleviliğin simgesi haline gelen sema gösterisi ile konuklar Ramazan’ın manevi esintilerini doyasıya yaşayacak. Tennure ismi verilen kıyafetleri, hırkaları ve başlarındaki sikkeleri ile programı süsleyecek olan semazenlerin sunumu katılımcılarda hayranlık duygusu uyandıracak.




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