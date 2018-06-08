Piazza AVM’nin Çocuk Festivali başladı

Piazza’nın minik ziyaretçilerine karne hediyesi olarak düzenlediği Çocuk Festivali’ne, aileleriyle gelen çocuklar dev şişme oyuncaklarla gönüllerince eğlenmeye başladı.

AVM’nin açık otoparkında 500 metrekare alana kurulan; kaydırak, zıp zıp ve dev şişme oyun parkurundaki oyuncaklarla çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Yüksek güvenlik önemleri içerisinde, alanında uzman organizasyon ekibiyle eğlenen minikler, hem karne almanın, hem de uzunca bir tatile festival coşkusuyla başlamanın mutluluğunu yaşadılar. Festivale ebeveynleriyle katılan küçük hanımlar ve küçük beyler, rengarenk oyuncaklarla unutulmaz çocukluk anılarına sahip oldular.

4-14 yaş arası ziyaretçiler için ücretsiz olarak düzenlenen Çocuk Festivali, 14 Haziran Perşembe gününe kadar, saat 16.30 ile 22.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

AVM’de, Family Club Spor Okulu’nun yetenekli öğrencileri; 9 Haziran Cumartesi günü 17.00-18.00 saatleri arasında Jimnastik Gösterisi, 10 Haziran Pazar Günü ise aynı saatler arasında Capioara Dans Gösterisi sahneleyerek, festivale renk katacaklar.