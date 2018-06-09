Piazza’da babalar için yarışma ve gösteriler düzenlenecek

Hafta sonu boyunca sürecek olan etkinliklerde babalar ve çocukları, playstation ve satranç turnuvalarında yeteneklerini yarıştıracak. Bugün 14.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek olan playstation turnuvasında takımlar kıyasıya mücadele edecek. Aynı gün saat 17.00 ile 18.00 arasında, Family Club Spor Okulu’nun öğrencileri, Jimnastik Gösterisi ile yeteneklerini sergileyecek.

‘En Baba Hamleyi’ kim yapacak?

Piazza AVM’ nin, babalar ve çocukları için düzenlediği organizasyonun ikinci günü, satranç şenliği ile devam edecek. ‘En Baba Hamle’ sloganıyla düzenlenecek olan şenlikte, yarışmacıların hamleleri heyecanla izlenecek.

Yarın saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan satranç turnuvası, Family Club Spor Okulu öğrencilerinin 17.00-18.00 saatleri arasında Caiopeira Dans Gösterisi ile taçlanacak.