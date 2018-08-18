Piazza’da bayram alışverişlerinde cazip indirimler

Perakende sektörünün bayrama özel sunduğu fırsatlar piyasayı hareketlendirirken Kurban Bayramı öncesi Piazza’yı tercih edenler, alışverişlerini şenlik havasında yapıyor.

Mağazaların yüzde 70’e kadar varan cazip indirimlerinden yararlanan Kahramanmaraşlılar, aynı zamanda sıfır kilometre lüks otomobil ödüllü çekilişe katılma hakkı da elde ediyor.

Piazza AVM’deki mağazalardan her 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, otomobil sahibi olma şansı kazanıyor. 9 Temmuz’da başlayan ve 6 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek olan otomobil kampanyası için Piazza Club üyesi olmak gerekiyor. Ayakları yerden kesecek hediyeye sahip olmak isteyenler, alışverişlerini artırıp daha fazla çekiliş kuponu sahibi olarak hayallerine daha fazla yaklaşabiliyor.

Kampanya sonunda Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılacak çekilişle sıfır kilometre lüks otomobil, sahibini bulacak.