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Piazza'da, “Giyilebilir Sanat” sergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr.

Öğretim Üyesi Mine Ceranoğlu, ilk kişisel “Giyilebilir Sanat” sergisini, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açacak.


Öğretim Üyesi Mine Ceranoğlu'nun 15 Kasım Perşembe Günü Saat 15.00'da açılacak ilk kişisel sergisinde, günümüz trendine uygun ve "Giyilebilir Sanat" doğrultusunda üretilen 12 adet abiye giysi yer alacak.


Dr. Ceranoğlu'nun, annesi ve babasının nişan törenlerinde çekilen fotoğrafında annesinin giydiği elbiseden ilham alarak tasarladığı “Gönül Yolu, Açık Yol, Geçiş Yolu, İpek Yolu, Eski Yol, Dikenli Yol, Dumanlı Yol, Samanyolu, Uğur Yolu ve Kesişen Yol” gibi isimlendirdiği giysiler, 18 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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