Piazza’da Ramazan mesaisi başlıyor

Ay boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Piazza AVM, Ramazan’ın ilk günü 16 Mayıs’tan 8 Haziran’a kadar saat 11:00 ile 23:00 arasında hizmet verecek.

Piazza AVM, ziyaretçilerin bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Ramazan ayının son haftası olan 9-14 Haziran tarihleri arasında saat 11:00’den gece 24:00’e kadar mesaisini sürdürecek.

“11 Ayın Sultanına” yakışır biçimde dolu dolu günlerin yaşanacağı AVM, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü (15 Haziran Cuma günü) saat 14:00’den 22:00’e kadar kapılarını açık tutacak. Halkın talepleri doğrultusunda çalışma saatlerini yeniden ayarlayan Piazza AVM, bayramın diğer günlerinde ise saat 10.00 ile 22.00 arasında alışveriş keyfine ev sahipliği yapacak.