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19 Mayıs 2018 08:40

Piazza’da Ramazan mesaisi başlıyor

Alışveriş, moda, kültür, sanat ve eğlencenin Kahramanmaraş’taki adresi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ‘11 Ayın Sultanı’ Ramazan ayına özel açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaptı.

Piazza’da Ramazan mesaisi başlıyor

19 Mayıs 2018 08:40

Ay boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Piazza AVM, Ramazan’ın ilk günü 16 Mayıs’tan 8 Haziran’a kadar saat 11:00 ile 23:00 arasında hizmet verecek.


Piazza AVM, ziyaretçilerin bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Ramazan ayının son haftası olan 9-14 Haziran tarihleri arasında saat 11:00’den gece 24:00’e kadar mesaisini sürdürecek.


“11 Ayın Sultanına” yakışır biçimde dolu dolu günlerin yaşanacağı AVM, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü (15 Haziran Cuma günü) saat 14:00’den 22:00’e kadar kapılarını açık tutacak. Halkın talepleri doğrultusunda çalışma saatlerini yeniden ayarlayan Piazza AVM, bayramın diğer günlerinde ise saat 10.00 ile 22.00 arasında alışveriş keyfine ev sahipliği yapacak.




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