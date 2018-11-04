Pikabın gizli bölmesinden 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş'ta bir pikabın kasasındaki gizle bölmede 3 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma kapsamında, Gaziantep'ten kent merkezine seyir halindeyken durdurulan 34 NL 2097 plakalı pikapta arama yaptı. Pikabın kasasındaki gizli bölmede 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan Abdullah T. ve Mehmet Zeki G. gözaltına alındı.

Kaçak sigara dolu araç emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.