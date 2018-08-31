Pikniğe gittiler, 10 gün önce firar eden kurbanlıklarını buldular

Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde yaşayan besici Hacı Şahin, Kurban Bayramı için büyükbaş hayvanları arasından bir dana seçti.

Kurban kesimi sırasında ellerinden kaçan kurbanlık danayı arayan Hacı Şahin ve akrabaları, bir sonuç alamadı.

Firari danalarından ümidi kesen Hacı Şahin, başka bir kurbanlık keserek ibadetini yerine getirdi.

10 gün sonra akrabaları ile piknik yapmaya giden Hacı Şahin ve yakınları, Yumru Deresi olarak bilinen bölgede bir hareketlilik fark etti. Kayalıklarda mahsur kalan bir hayvan olduğunu düşünen mahalleli, yakından incelediklerinde 10 gün önce firar eden kurbanlık danaları ile karşılaştı.

18 kişiden oluşan yakınları ile birlikte danayı sıkıştığı yerden kurtardıklarını ifade eden Hacı Şahin, gelecek Kurban Bayramı’nda aynı hayvanı kurbanlık edeceğini söyledi.

Yaşadıkları kurtarma operasyonu cep telefonlarınca görüntüleyen mahalleli, kurtarma operasyonunun başarısını kurbanlığı öperek, ıslık çalarak ve alkışlayarak kutladı.

Kurbanlığın sahibi Hacı Şahin yaşadıklarını İHA muhabirine şöyle anlattı:

“Kurban Bayramı’nda keseceğimiz dana elimizden kaçtı. 10 gün sonra tesadüfen yaylaya pikniğe gittiğimizde kayalıkta mahsur kaldığı gördük. Yanımızda götürdüğümüz savan ve iple kurtardık. Danamızı seneye Kurban Bayramı’nda keseceğiz inşallah.”