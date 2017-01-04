Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 10:42

PKK/KCK’dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

PKK/KCK’dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

04 Ocak 2017 10:42

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi. Şehir dışında gözaltına alınan 1 zanlı ise SEGBİS sistemi ile Aydın’ın Didim ilçesinden duruşmaya dahil edilecek.
Yapılan soruşturma kapsamında Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. 13 kişi hakkında verilen arama, el koyma ve gözaltı kararının ardından 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamındaki 1 kişinin cezaevinde olduğu, 1 kişinin ise Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında, KCK’nın Elbistan’daki üst düzey isminin de yer aldığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    6°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç