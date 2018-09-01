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01 Eylül 2018 09:02

Plastik oyuncaklara savaş açtı

Kahramanmaraş’ta plastik oyuncaklara savaş açan emekli öğretmenin hobi olarak başladığı iş, emeklilikten sonra ikinci işi oldu.

Plastik oyuncaklara savaş açtı

01 Eylül 2018 09:02


Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki emekli öğretmen Kurtuluş Kesim, öğretmenlik döneminde hobi olarak yaptığı ahşaptan oyuncak tasarım işini geliştirerek atölyesini kurdu. Kurtuluş Kesim, geçmişte çocukların oynadıkları ahşap oyuncakları, günümüzün plastik oyuncaklarına inat yeniden canlandırıyor.


Kesim, Dulkadiroğlu ilçesinin Menderes Mahallesi’ndeki küçük iş yerinde ahşaptan tasarladığı birbirinden farklı ürünler sayesinde adeta ahşap oyuncaklara savaş açtı. Hediyelik eşyadan süs eşyalarına, oyuncaklardan kuş kafesleri gibi ahşaptan malzeme üreten emekli öğretmen Kesim, sağlık açısından ahşap oyuncakların faydalı olduğunu dile getirdi.


Hobisinin ikinci iş olduğunu söyleyen Kesim, "Emekli öğretmenim, emekli olduktan sonra ahşap işine başladım. Öğretmenlik döneminde çocuklarla iç içe olduğum için ve plastik oyuncakların çocuklara zararlı olduğunu bildiğim için ahşaba yöneldim. Aslında çocuklar ahşap oyuncaklarla eğlenir ve büyütülürse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Önce hobi olarak yapıyordum ama şimdi yarı hobi, yarı ticari olarak işime devam ediyorum" diye konuştu.




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