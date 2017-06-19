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19 Haziran 2017 10:34

Polis gençlerle iftarda buluştu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, polis ve gençler arasındaki diyaloğu artırmak adına iftar programı düzenledi.

Polis gençlerle iftarda buluştu

19 Haziran 2017 10:34


Kahramanmaraş Çocuk Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftarla ilgili bilgi veren Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Polat, “Arkadaşlarımız güzel bir faaliyet düzenlediler. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı topluma kazandırmak için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Ayrıca çocuklarımız, gençlerimiz ve polis teşkilatımız arasında ilişkilerin kuvvetlendirilmesi adına böyle bir etkinlik düzenledik. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak iftar programında bir araya geldik. Emeği geçen arkadaşlarıma ve davetimize icabet eden gençlerimize çok teşekkür ederim” dedi.


İftar programında Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Polat ile Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, gençlerle tek tek sohbet ederek, sorunlarını dinledi.


Kahramanmaraş’ta ilk defa kendilerine özel düzenlenen iftar programına katılan gençler ise emniyet güçlerine davetlerinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.




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