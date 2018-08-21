Polis video çekerek kavgayı ayırdı

Alınan bilgiye göre, D-360 Karayolu, Kartalkaya Bulvarı’nde seyir halindeki tırın sürekli sol şeritte gitmesine sinirlenen 33 BTP 85 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.Ç. ve araç içerisinde bulunan 5 kadın ellerinde sopalarla tırı durdurarak sürücüye saldırmak istedi. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir polis memuru, kavga edenleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, "Herkes arabasına geçsin yoksa kavga edenlerin hepsini çekerim" dedi.

Polis memurunun ısrarlı uyarılarının ardından kalabalık grup kavga etmeyi bırakarak araçlarına binerek uzaklaştılar.