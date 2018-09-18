Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan 2 farklı operasyonda bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlulara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'dur' ikazına uymayan bir otomobilin peşine düştü.

Otomobil, kovalamaca sonucu Malik Ejder Mahallesi 21. Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından kıstırılıp durduruldu.

Araç içerisinde Süleyman K. isimli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca aynı saatlerde Mehmet B. isimli şahsa ait ikamette de 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.