Poşetle gelene ekmek 90 yerine 80 kuruş

Kahramanmaraş'ta bakkal dükkanı işleten Mehmet Uşak, ekonomiye katkı olsun diye poşetle alışveriş yapana 10 kuruş indirim uyguluyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 3 yıldır bakkallık yapan 51 yaşındaki Mehmet Uşak, hem ekmekte hem de meyve-sebzede poşet uygulaması başlattı.

İş yerinin duvarına astığı yazılarla müşterilerin dikkatini çeken esnaf Uşak, mahallelinin kısa sürede poşetle alışveriş yapmasını alıştırdı.

Hem dolara inat, hem çevre temizliği, hem de poşet alışkanlığı kazanılması için uygulamayı başlatan Uşak, alışveriş yapan çocukların birkaç haftada harçlıklarının çıktığını söyledi.

Mehmet Uşak'ın başlattığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen müşterilerden Hasan Işık, “Uygulama güzel ve her yerde gelişip büyümesini istiyorum. Ben asgari ücretli olarak bu uygulamadan memnunun ve 15 gündür poşetimi çöpe atmadan aynı poşetle ekmek alıyorum” dedi.

Başlattığı kampanyanın herkes tarafından uygulanmasını isteyen Uşak, “Doların yükselişinden dolayı poşetlere zam olduğunu gördük, bizde tepki olarak hem geri dönüşüm hem çevre duyarlığı için bu kampanyayı başlattık. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan bir ailenin 3 günlük alışverişi sonrası bir çocuğunun harçlığı çıkabiliyor. Hem çocukları, hem gelecek açısından bu uygulamaya karar verdik. Bu uygulamanın büyümesini istiyorum. Çevresel olarak da yüzde 10 yüzde 15 opsiyon sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Ben bunu geçmişte yaşadım insanlar kendi poşetleri ve torbalarıyla alışverişe geliyordu. Ama bu uygulama sadece benimle sınırlı kalmasın tamamen yayılmasını istiyorum” diye konuştu.