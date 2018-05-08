Psikiyatri hastalarına uğraşı terapisi

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ndeki 200 psikiyatri hastası, bir yıl boyunca hazırladıkları örgü, el sanatları, takı tasarım ve resim alanlarındaki ürünleri sergiyle satışa çıkardı. Hastanede düzenlenen törenle serginin açılışı yapıldı, katılımcılar ve hasta yakınları sergiyi ziyaret edip hazırlanan ürünlerden satın aldı.

Düzenlenen uğraşı terapileri sayesinde hastanın, zihinsel anlamda ikili ilişkilerde daha iyi iletişim kurması ve sosyal anlamda el becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi,

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Kahramanmaraş’ta yaklaşık bin 234 psikiyatri hastasına terapi hizmeti sağlandığını belirterek, “Hastalarımızın dikkatlerini daha iyi kontrol altına almak, daha iyi konsantre olabilme, sosyal anlamda becerilerini geliştirebilmek, ikili iletişimlerde daha iyi hallere gelmek için iş eğitimi uğraşları terapileriyle il genelinde bin 234 hastaya hizmet veriyoruz. İnsanda değişim iki şeyden başlar birincisi, bilinç seviyesindeki değişim yani zihinsel değişim, ikincisi de davranışsal anlamında değişim başlar. İnsanların düşüncelerini değiştirmesi biraz zordur ancak, önemli olan burada davranış yöntemlerimizi değiştirmektir. Davranış değişikliği daha kolaydır, bu iş uğraşı terapileriyle zihinsel anlamda da daha az düşünmek, daha sosyal olmak ve daha iyi iletişim kurmak aşamasında hastalarımız faydalanmaktadır” diye konuştu.

Satışta elde edilen gelirin hastaneye kaldığını, oradan da tekrar psikiyatri hastalarının yeni ürünler hazırlaması için imkan sağlandığını ifade eden Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Elif Demir, “Hastalarımızı motive edebilmek ve topluma kazandırabilmek amacıyla bu uygulama yapılıyor” dedi.