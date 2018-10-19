Rafting R4 Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta start aldı

Onikişubat İlçesi Ceyhan Nehri üzerinde yer alan Kılavuzlu Barajı tarihi Taşköprü'den başlayan Türkiye Rafting Şampiyonası'nın start düdüğünü Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı birlikte yaptı.

40 ilden 500 sporcunun katıldığı Rafting R4 Türkiye Şampiyonası'nın 3 gün süreceğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Evet, şuan Kılavuzlu Taşköprü Ceyhan Nehri'nin üzerindeyiz. Kahramanmaraş'ımız Türkiye'nin en zengin illerinden bir tanesi. Büyük nehirleri, akarsuları olan bir şehir. Tabii rafting sporu da bununla doğru orantılı. Bu kadar debide olan sularımızın olmasına rağmen şimdiye kadar bu alanda bir çalışma yapılmamış. Biz önce bir kulüp kurduk. Geçen yıl burada birkaç müsabaka yaptık. Bu yıl da federasyon başkanımız Fikret beyle temasa geçerek, burada Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Tabii rafting sporu Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve algısı açısında da çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanından bugün burada sporcular var. Yaklaşık 500 civarında sporcu ve teknik adam var. İnşallah bu müsabakalar Kahramanmaraş'ımızın tanıtımına ve turizmine çok büyük katkıda bulunacak. Bu parkur da çok avantajlı çünkü şehre çok yakın. Debi olarak, güzergah olarak çok iyi hatta Türkiye'nin en iyi güzergahlarından bir tanesi. Güzergah üzerinde düzenlemeler yapacağız. Bir dünya şampiyonası yapmayı düşünüyoruz Kahramanmaraş'ta” dedi.

Su sporlarının yanında adrenalin spor dallarına da yer vereceklerini ifade eden Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun. Bu hafta adrenalin turnuvası aslında sadece rafting değil. Ekstrem spor merkezimizin faaliyetleri ile birlikte havada bir sıkıntı olmaz ise Narlı'dan Mardin'e bir uçuş gerçekleştireceğiz. Bu uçuşta Türkiye'nin en uzun hattı olma özelliliği taşıyor. Bu faaliyetleri yaparak Kahramanmaraş'ın ne kadar farklı bir il olduğunu, her ilde biri olmadığını göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Rafting sporunda Türkiye'de değil dünyada nadir bulunan bir parkurun Kahramanmaraş'ta yer aldığına dikkat çeken Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ise, “Bu yaktığı meşalenin önümüzdeki yıllarda ne kadar müthiş, değer göreceğini hep beraber şahit olacağız. Bir gün burada Almanlar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanların kamp yaptığını göreceksiniz. Böyle bir alanımız yok. Saniyede 15 metreküp su alarak şu nehir kıyısında uluslararası yapay bir parkur hedefliyoruz doğayı bozmadan. O parkurla 7-24, 12 ay eğitim verebileceğimiz bir alan oluşturmaya çalışacağız. Kahramanmaraş su sporlarında Türkiye'de değil dünyada önemli bir merkez haline gelebilir” şeklinde konuştu.

Rafting R4 Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular ve antrenörler ise parkurun su sporları için çok olumlu olduğunu belirterek, yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve federasyon yönetimine teşekkür ettiler.