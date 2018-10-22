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Rafting Şampiyonası'nda ödüller dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliği ile düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren kulüplere ödülleri verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliği ile düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren kulüplere ödülleri verildi.


Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ilerleyen yıllarda rafting şampiyonasının gelişerek devam edeceğini söyledi. Başkan Erkoç, “Şehrimizde devam eden çok güzel organizasyonlar oldu, hep birlikte bu organizasyonlara imza attık. Şehrimizi şenlendirdiniz. Bu bir başlangıçtı, inşallah önümüzdeki senelerde de rafting alanında yapacağımız çalışmalar ve düzenleyeceğimiz yarışmalarla Kahramanmaraş'ın önemli bir yere getireceğiz. Rafting sporuna olan ilgiyi artırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Kahramanmaraş'ı rafting sporunun merkezi haline getireceğiz. Burada bulunan başta Federasyon Başkanımız olmak üzere teknik heyete ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.


Yapılan yarışların sonunda dereceye giren kulüpler şunlar:


Açık Yaş Bay: 1. Çaykur-Rize, 2.Dalaman Belediyesi-Muğla, 3. Çatak-Van


Açık Yaş Bayan: 1.Pertek Belediyesi - Tunceli, 2. Sarsala-Muğla, 3. Dalaman-Muğla


Açık Yaş Mix: 1.Dalaman Belediyesi-Muğla, 2. Güneysuspor-Rize, 3.Sarsala-Muğla


U23 Bay: 1.Yusufeli Belediyesi- Artvin, 2.Çaykur-Rize,3.Dalaman Belediyesi-Muğla


U19 Bay: 1. Düzce, 2. Rizespor,3. Çaykur-Rize


U19 Bayan: 1.Pertek Belediyesi-Tunceli, 2. Hakkari Cilo Rafting, 3.Dalaman Belediyesi - Muğla

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