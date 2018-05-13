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13 Mayıs 2018 10:28

Ramazan çörekleri tezgahlarda yerini aldı

Kahramanmaraş’ta iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan çöreği tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazan çörekleri tezgahlarda yerini aldı

13 Mayıs 2018 10:28


Kahramanmaraş’ta Osmanlı döneminden beri üretilen geleneksel Maraş çöreği, vatandaşlar için iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Özel karışımla hamur haline getirilen ve daha sonra taş fırınlarda pişirilen Maraş çöreği, tok tutma ve hazmı kolaylaştırmasıyla dikkat çekiyor. Çörek, taleplerin artmasıyla yumuşak, tuzlu, şekerli, cevizli, tereyağlı, çikolotalı, üzümlü ve pekmezli çeşitlerde üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.


Çörek ustası Ahmet Gizir, özellikle iftar sonrasında hoşaf ile yenilen çöreğe taleplerin arttığını belirterek, “Yumuşak çöreklerimize talep daha çok yüksek. Genellikle yumuşak çöreklerimizi Ramazan ayına girmeden son iki gün içine sığdırıyoruz. Yumuşak çörek, sürekli yapılması gereken bir ürün ve Ramazan girmeden yoğun ilgi görüyor. Maraş çöreği geleneksel bir ürünümüzdür. Buradan yurt dışına ve ülke geneline satışlarımız oluyor. Farklı tatlarda çöreklerimiz de var. Zeytinyağlı, çikolatalı ve fıstıklı ürünler talep görüyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz çörek yemeğe” diye konuştu.


Çörek ustası İbrahim Sarı ise, “Bu çöreğin lezzetini tarif edebilmek için ustalık gerekiyor. Bu çörek bizim Kahramanmaraş’a özgü bir üründür. Biz de elimizden geldiği kadar kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.




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