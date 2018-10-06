Römorkla traktörün arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir çiftçi, arkasına takmaya çalıştığı römorkla traktörün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde çiftçilik uğraşan Veysel Temürçi (66), aynı yaştaki amcasının oğlu Halil Temürçi'nin kullandığı traktöre römork takmak istedi. Bağlantı işlemini yapmak için traktörle römorkun arasında duran Temürçi, geri manevra yapan traktörden kaçamadı. Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Temürçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temürçi'nin cenazesi otopsi için morga konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.