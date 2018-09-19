Kahramanmaraş'ta traktörün arkasındaki römorkta ayakta yolculuk yapan adam görenleri şaşırttı.

Ekinözü ilçesi, Kalealtı Mahalesi'nde plakasız bir traktörün römorkunda ayakta yolculuk yapan bir kişi ilginç görüntülere neden oldu. Traktörün olası kaza veya ani fren yapmasına aldırış etmeden ve hiçbir yerden destek almadan ayakta durarak seyahat eden vatandaş, yoldan geçen araçtaki sürücüleri ve yolcuları da şaşırttı.

Ekinözü'nden Göksun ilçesi istikametine giden traktör bir süre sonra gözden kayboldu.