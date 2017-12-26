Sahte polis gerçek polisten kaçamadı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda 34 ES 3490 plakalı kamyona operasyon yaptı. Polis ekipleri şoför koltuğunda oturan 39 yaşındaki Ünsal Y.’nin üzerinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, adına düzenlenmiş çok sayıda sahte polis kimliği ve kelepçe buldu. Şüphelinin İstanbul’dan Kahramanmaraş’a geldiği, kasa hırsızlığı, oto hırsızlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ünsal Y.’nin ilk ifadesinden yola çıkan polis, bu şahısla bağlantılı 29 yaşındaki İsa Ö.’yü de gözaltına aldı. İsa Ö.’nün aracından ofis kiralamak için kullanılan sahte kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.