Sakarkaya mahallesine sentetik saha

Gerçekleştirilen açılış programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ve vatandaşlar katıldı. Açılış Töreninde konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celaleddin Güvenç, sporun önemine değindi. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra halı sahada gösteri maçı yapıldı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.