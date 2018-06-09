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09 Haziran 2018 08:59

Sakarkaya mahallesine sentetik saha

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Sakarkaya Mahallesi’ne Pazarcık Belediyesi tarafından yapılan mini sentetik çim futbol sahası törenle hizmete açıldı.

Sakarkaya mahallesine sentetik saha

09 Haziran 2018 08:59


Gerçekleştirilen açılış programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ve vatandaşlar katıldı. Açılış Töreninde konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celaleddin Güvenç, sporun önemine değindi. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra halı sahada gösteri maçı yapıldı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.




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