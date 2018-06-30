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30 Haziran 2018 09:32

Saman fiyatı arpa ve buğday ile yarışıyor

Kahramanmaraş’ta saman fiyatı arpa ve buğday ile yarışıyor.

Saman fiyatı arpa ve buğday ile yarışıyor

30 Haziran 2018 09:32


Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, artan saman fiyatlarına tepki gösterdi. Tonu 600 lirayı bulan saman, süt ve süt ürünleri fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Saman ticareti yapan tüccar Hamza Kucur, "Bu yıl özellikle nisan ve mayıs aylarında yağışın çok olması sap boyunun kısa kalmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak saman da az oldu. Şu an pres balya dediğimiz ince samanın tonunu 500 ila 530 lira arasında alıyoruz, 600 liraya satıyoruz" dedi.


Kucur, bu yıl sadece Akdeniz Bölgesi’nde değil Doğu ve İç Anadolu’da da samanın az olduğunu belirterek, "Kaba samanın tonu 580 liraya satılıyor. Önümüzdeki zaman zarfında fiyatların artması kaçınılmaz. Hasat sona ermek üzere ve piyasada saman az. Bu gidişle samanın ton fiyatı 700 ila 800 lirayı bulabilir. Saman piyasasını arz ve talep belirlemektedir. Bölgemizde buğdayın tonu 950 TL’ye satılıyor, arpa ise 900 lira. Samanın fiyatı arpa ve buğday ile yarışıyor" diye konuştu.




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