“Sanat Kareleri” fotoğrafları Kahramanmaraş Piazza’da sergilenecek

Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki alışveriş merkezleri ile Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya iş birliğinde gerçekleştirilen “Sanat Kareleri” Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler, ulusal ve uluslararası geniş marka karmasıyla; hesaplı ve bol seçenekli alışveriş imkanı sunan Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sergilenmeye başlayacak.

Sanatseverlerden yoğun ilgi görmesi beklenen fotoğraflar, 5 Ağustos 2018 tarihine kadar gezilebilecek.

Sanatın toplumsal yaraları sarılarak, sevgi, barış ve umut dolu bir dünya için mücadele eden iyileştirici ve dışavurum gücünün önemine dikkati çekmeyi amaçlayan fotoğraflar, 18 yaş üstü, lise ve ortaokul öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor.