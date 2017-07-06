Sanat merkezi değil düğün evi

Evinin duvarlarını yağlı boya resimler ile süsleyen Gözcü, oğlunun düğünü öncesi son yaptığı yağlı boya resimlerin sergisini açtı. Sergiye vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dereboğazı Mahallesinde yaşayan yerel Ressam Ahmet Gözcü, eli kalem tuttuğu günden bugüne resim çiziyor. Kara kalemle başladığı resim sevdasını yaklaşık 20 yıldır sürdüren Gözcü, bu yeteneğiyle ailesini geçindiriyor. Yaptığı köy ve doğa resimlerini internet ortamında satışa sunan Gözcü, yurt genelinde binaların dış cephelerine resim yapıyor.

Kendi evinin duvarlarını da yağlı boya ile resim çizerek evini adeta sanat merkezi haline getiren Gözcü, oğlunun düğünü öncesi sergisi açtı. Sergiye vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Küçüklükten beri kurşun kalem ve sulu boya ile resim yaptığını söyleyen Gözcü, "1998’den sonrada yağlı boya ile tabloya resim yaparak devam ettirdim. Bu resimlere başladıktan sonra bir ev yaptım iki katlı, şimdiye kadar üç sergi açtım, hemen hemen 3, 4 bin adet resim yapıp sattım. Amerika’ya, Hollanda’ya Almanya’ya ve Arabistan’a gönderdim yaptığım resimleri. 2 bin civarında da İstanbul’dan Hakkari’ye kadar çeşitli konutların duvarlarına on metre yüksekliğinde resimler çizdim. Dokuz çocuğum var dokuzunu da bu işi yaprak büyüttüm" dedi.

Ressam Ahmet Gözcü’nün evlenen oğlu Semih Gözcü de babasının resimlerini tanıttı. Ahmet Gözcü, "Babam küçüklüğünden beri severek, isteyerek resim yapıyor. Buradaki resimde eski insanlar, ağaçlar, kaşıklar yapmış. Yine burada yavşan manzarası var, yine burada eski pekmez yapan insanlar var. Bu resim sergisi düğünümüze renk kattı" dedi.

Düğüne gelen konuklar da köy meydanında bulunan resim sergisini gezdi.