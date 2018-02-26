Sattığı otomobilinin parasını alamadı, bileklerini kesti

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, H.K. isimli bir vatandaş, bir süre önce sattığı otomobilinin parasını alamayınca bunalıma girdi. Bulvar kenarındaki park alanına gelen H.K., bileklerini keserek yaşamına intihar etmek istedi. Kanlar içerisinde kalan H.K., vatandaşlar tarafından fark edildi. Aşırı şekilde kan kaybeden H.K., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisine burada devam edilen H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.