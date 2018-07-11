Savaştan kaçtı, kazada öldü

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun ilçeye bağlı Özcanlı Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Akören Mahallesi’nde besi ahırında çalışan 39 yaşındaki Abdurrahman Elhamdo isimli Suriyeli mülteci, motosikleti ile Özcanlı Mahallesi’nde tarlada çalışan biçerdöver işçilerine yemek götürmek üzere yola çıktı. Elhamdo’nun kullandığı motosiklete, cinsi ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Elhamdo, ağır yaralandı. Yoldan geçen başka bir sürücü, yol kenarında yatan Elhamdo’yu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman Elhamdo isimli yaralı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yıl önce Suriye’nin Halep şehrinden Elbistan’a geldiği öğrenilen Elhamdo’nun cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Elhamdo’ya çarpıp kaçtığı iddia edilen aracın ve sürücüsünün tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.