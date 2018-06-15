Şehidin annesi oğlunun mezarını eliyle temizledi

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı’na sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti, diktikleri çiçekleri suladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sarıkaya ailesi ise Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Er Vedat Sarıkaya’yı mezarı başında andı. Baba ve anne mezarı elleriyle yıkayıp temizledi.

Vatan için ölmeye her zaman hazır olduklarını söyleyen şehit babası Ömer Sarıkaya, “Hakkari Çukurca’da trafik kazası sonucu şehit oldu. 3 yıl oldu ve 3 yıldır da bir tarafımız kırık. Vatan, bayrak ve ezan için hepimiz ölmeye her dakika hazırız. Önce şehit oğlumuzun yanına gelmek istedik, diğer ziyaretleri sona bıraktık” diye konuştu.

Oğlunun temizliği çok sevdiğini dile getiren ve oğlunun mezarını elleriyle yıkayan anne Pakize Sarıkaya ise şunları söyledi:

“Önce şehidimizin yanına gidelim dedik. Mekanları cennet olsun, yattıkları yer nur olsun. Allah demek ki böyle emretmiş. Buraya geldiğim zaman rahat ediyorum. Ne güzel oğlumun bir evi var. Kendisi de temizliği çok severdi ve yanına geldiğimiz zaman her zaman mezarını temizleriz."