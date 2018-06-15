Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 11:36

Şehidin annesi oğlunun mezarını eliyle temizledi

Kahramanmaraş’ta şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Pakize Sarıkaya, oğlunun mezarını eliyle yıkadı.

Şehidin annesi oğlunun mezarını eliyle temizledi

15 Haziran 2018 11:36


Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı’na sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti, diktikleri çiçekleri suladı.


Kahramanmaraş’ta yaşayan Sarıkaya ailesi ise Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Er Vedat Sarıkaya’yı mezarı başında andı. Baba ve anne mezarı elleriyle yıkayıp temizledi.


Vatan için ölmeye her zaman hazır olduklarını söyleyen şehit babası Ömer Sarıkaya, “Hakkari Çukurca’da trafik kazası sonucu şehit oldu. 3 yıl oldu ve 3 yıldır da bir tarafımız kırık. Vatan, bayrak ve ezan için hepimiz ölmeye her dakika hazırız. Önce şehit oğlumuzun yanına gelmek istedik, diğer ziyaretleri sona bıraktık” diye konuştu.


Oğlunun temizliği çok sevdiğini dile getiren ve oğlunun mezarını elleriyle yıkayan anne Pakize Sarıkaya ise şunları söyledi:


“Önce şehidimizin yanına gidelim dedik. Mekanları cennet olsun, yattıkları yer nur olsun. Allah demek ki böyle emretmiş. Buraya geldiğim zaman rahat ediyorum. Ne güzel oğlumun bir evi var. Kendisi de temizliği çok severdi ve yanına geldiğimiz zaman her zaman mezarını temizleriz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç