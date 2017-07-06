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06 Temmuz 2017 14:10

Şehirlerarası uyuşturucu şebekesine darbe

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehirlerarası uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Şehirlerarası uyuşturucu şebekesine darbe

06 Temmuz 2017 14:10


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, tedarik ve nakli suçunu işleyen kişilerin şehirlerarası zehir ticareti yaptıkları, yüklü miktar uyuşturucu nakli esnasında birden fazla araç kullandıkları, öncü ve artçı kodlarıyla sevkıyat yaptıklarını belirledi.


Şehirlerarası uyuşturucu sevkiyatı yapan şebeke üyelerinin kaldığı 13 adresi tespit eden narkotik timleri, sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda Kahramanmaraş’ta Sait Ç., İsa Ç., Fatih B., Fatih A., Diyarbakır’da Bayram S., İbrahim Ş., Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sefer Ç. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada toplamda 130 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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