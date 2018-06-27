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27 Haziran 2018 20:50

Şehit asker ve korucu için Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkiinde PKK terör örgütü tarafından şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) Bursa’ya, korucu Fatih Güngör (25) ise Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine uğurlandı.

Şehit asker ve korucu için Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi

27 Haziran 2018 20:50


Şehitler için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkiinde sabah saatlerinde operasyon düzenleyen askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ve korucu Fatih Güngör (25) şehit oldu.


İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninde şehitlerin öz geçmişi okundu. Daha sonra Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.


Şehitleri uğurlama törenine katılan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, korucu Fatih Güngör’ün ailesini teselli etti.


Bursalı ve Kahramanmaraşlı şehitlerin bekar olduğu öğrenildi.




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