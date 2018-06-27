Şehit asker ve korucu için Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi

Şehitler için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkiinde sabah saatlerinde operasyon düzenleyen askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ve korucu Fatih Güngör (25) şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninde şehitlerin öz geçmişi okundu. Daha sonra Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Şehitleri uğurlama törenine katılan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, korucu Fatih Güngör’ün ailesini teselli etti.

Bursalı ve Kahramanmaraşlı şehitlerin bekar olduğu öğrenildi.