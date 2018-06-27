Şehit güvenlik korucusu, arkadaşının yerine göreve gitmiş

Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan operasyon sırasında PKK’lı teröristler roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından destek için göreve çağrılan güvenlik korucuları içerisinde yer almayan Fatih Güngör’ün göreve çağrılan arkadaşına bölgeyi iyi bildiğini ve kendisinin yerine operasyona katılmak istediğini söylediği, arkadaşının bu isteğini kabul etmesi üzerine göreve gittiği öğrenildi.