Şehit korucu Fatih Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkisinde dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırı yapıldı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ve korucu Fatih Güngör (25) şehit oldu.

Şehit korucu Fatih Güngör’ün için öğle namazını müteakip Çağlayancerit’in Kale Mahalle Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak kaldırıldı.

3 erkek ve 2 kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Güngör’ün cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Kahramanmaraş kent protokolü katıldı.