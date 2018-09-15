Şehit Mustafa Katırlı'nın ismi kreşte yaşatılacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan eski cezaevinin yerine inşa edilecek olan gündüz bakım evi projesinde çalışmalar başladı. Gündüz Bakım Evi'ne Pazarcık Belediyesi tarafından Diyarbakır Sur'da Şehit olan Pazarcıklı Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Katırlı'nın ismi verilecek.

Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan eski cezaevi yerinde inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ;

''2015 yılında yıkımını tamamladığımız ceza evinin yerine ilçemizin büyük eksiklerinden olan kreş projemizi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız için bütün ince ayrıntıların düşünüldüğü, kreş ve aynı zamanda gündüz bakım evini ilçeye kazandıracak olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu Diyarbakır/Sur'da şehit düşmüş olan Özel Harekat Polisimiz Mustafa Katırlı'nın ismini kreşimizde yaşatmayı istedik. Kahraman şehidimizi yeniden rahmetle anıyoruz. Onun ismini ilçemizde, çocukları gelecek için hazırlayan bir kreşte yaşatmak bizleri çok gururlandırıyor” diye konuştu.