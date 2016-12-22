Şehit Ökkeş Karaca’nın ailesi teröre meydan okudu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca’nın baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin ağabeyi, "Biz 5 erkek kardeşiz birini verdik toprağa 4 erkek kaldık. Dördümüz de bugün seve seve mücadelemizi vermeye hazırız" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesinde ikamet eden şehit ailesine acı haber, askerler tarafından verildi. Kardeşinin şehadet haberinin alan ağabey Mehmet Karaca, "PKK, DAEŞ zannetmesin ki biz yıkılacağız. Dimdik ayaktayız. Bugün istesinler bugün ben de giderim. Biz 5 erkek kardeşiz birini verdik toprağa 4 erkek kaldık. Dördümüz de bugün seve seve mücadelemizi vermeye hazırız. Bizi hiçbir zaman yıpratamazlar, incitemezler, bölemezler. Bunun için hiçbir şüpheleri olmasın. Ökkeş benim kardeşimdir. Ben bugün tabi üzgün olabilirim ama yine de dimdik ayaktayım" dedi.

Şehidin amcası Osman Karaca ise, "Bugün El Bab’da şehit olan Ökkeş Karaca benim yeğenimdir. PKK bilsin ki bunu hiçbir zaman yılmayız, bükülmeyiz, yıkılmayız. Allah’ın izniyle her zaman karşılarında dikiz, dik duracağız" diye konuştu.

5 kız 5 erkek çocukları olan Merhum Mehmet ile Şerife Kara’nın ortanca oğlu Şehit Ökkeş Karaca için, yarın Kahramanmaraş’ta Ulu Cami’de Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.