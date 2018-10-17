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Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

Mersin’de jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Görev yeri Mersin'de düzenlenen resmi törenin ardından karayolu ile Kahramanmaraş'a getirilen Şehit Ali Karapınar'ın naaşı, ilk olarak baba ocağına götürüldü. Ardından Şehit Ali Karapınar'ın naaşı cenaze töreni için Ulucami'ye getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen tören, Şehit Ali Karapınar'ın, özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Karapınar'ın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.


Cenazeye şehidin eşi Fatma, çocukları Aleyna Su ile Mustafa, meslektaşları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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