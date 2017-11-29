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29 Kasım 2017 11:47

Şehit ve gazi çocuklarına yardım için "Biz Biriz" oyunu sahnelendi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği’nin (PEKAY) geliri şehit ve gazi çocuklarının eğitim ve burs giderlerinde kullanılmak üzere organize ettiği ‘Biz Biriz’ isimli tiyatro oyunu, yoğun ilgi gördü.

Şehit ve gazi çocuklarına yardım için

29 Kasım 2017 11:47


‘Dolunayda Akşam’ tiyatro ekibi tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi, izleyicilerin duygusal anlar yaşamasına neden olurken, tiyatro oyuncusu Muhammed Emin Kutlu’nun organize sonunda Diriliş dizisinin kıyafetleri ile Türk Bayrağı dalgalandırması büyük alkış aldı.


Türkiye’nin 49 ilinde sahne alan ‘Biz Biriz’ isimli tiyatro oyunu, görevleri esnasında şehit düşenlerin ve gazilerin çocukları ile eşlerine eğitim desteği vermek amacıyla kurulan Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak organizesi ile Elbistan’da sahnelendi. Grand Elbistan Park Otel’de düzenlenen ve "Dolunayda Akşam" tiyatro ekibince sergilenen "Biz Biriz" tiyatro oyununu, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Tatlıbadem ve Mehmet Çeribaş, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Mithat Arık, Emniyet Huzur Derneği Başkanı Faruk Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri ve vatandaşlar izledi.


Oyunun sonunda senarist ve genel yayın yönetmeni Muhammed Emin Kutlu tarafından Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’a Türk bayrağı hediye edildi.




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