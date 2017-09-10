Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 18:05

Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi

Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Şeref Eroğlu Şampiyonlar Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi.

Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi

10 Eylül 2017 18:05


Dereköy Mahallesi’ndeki Şeref Eroğlu Er Meydanı’nda yapılan şampiyonaya Türkiye’nin 81 ilinden 450 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan turnuva Kur’an tilaveti ve mehter gösterisi ile devam etti.


Müsabakalarda farklı kilolarda güreşen sporcular, turnuva sonunda madalya ve kupalarını aldı.


Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Şeref Eroğlu, güreşe destek veren ve organizasyonda emekleri bulunan Bilal Erdoğan’a, Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu Başkanlığına ve Dulkadiroğlu Belediyesi’ne teşekkür etti.


"Yeni hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonları sporcular yetiştirmektir" diyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaptığı konuşmada, spora desteklerinin tüm hızıyla devam edeceği vurgusunu yaptı. Okay, “Biliyorsunuz güreş Kahramanmaraş’ın en önemli spor dallarından bir tanesi. Kahramanmaraş’ta da, Dulkadiroğlu ilçemizin en önemli spor dallarından bir tanesi güreştir. Dulkadiroğlu’nda da Dereköy’ün ayrı bir önemi ve ehemmiyeti var. Buradan yetişen çeşitli dünya ve olimpiyat şampiyonlarımızdan dolayı, bizde bu organizasyonlara göreve ilk geldiğimiz üç yıl önce burada bir güreş organizasyonuyla başlamıştık. Bu organizasyon Kahramanmaraş’ımızın güreşine, Türkiyemizin güreşine çok büyük katkılar sunacaktır. Hedefimiz bu çimlerden, bu sahada güreşen kardeşlerimizden inşallah yeni Şeref Eroğlular, Metin Kaplanların, Mehmet Esencelilerin, Harun Doğanların yetişmesi. Bunun için üzerimize düşen görevi sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeyi çalışıyoruz. Bundan sonrada bu organizasyonları da desteklemeyi devam ettireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç