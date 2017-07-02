Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı Bulutoğlu mevkiinde 17 yaşındaki Suriyeli uyruklu Amir Muhammed Ramazan, serinlemek için elbiseleriyle baraj göletine girdi. Barajın serin sularında bir süre yüzen Amir Muhammed Ramazan, suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baraj gölünde yaptıkları aramada Amir Muhammed Ramazan’a ulaştı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Sağlık ekiplerinin Amir Muhammed Ramazan’ı hayata döndürme çalışmaları sonuç vermedi.

Amir Muhammed Ramazan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Amir Muhammed Ramazan’ın ani ölümüyle ailesi ve sevenleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.