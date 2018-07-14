Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Suda çırpınan kardeşini son ana kadar kurtarmaya çalışan ağabeyin, “Karanlıktan korkar o. Abi beni kurtar dedi kurtaramadım” cümleleri yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Elbistan’a bağlı Çalış Mahallesi’nin Malatça mezrası yakınlarında meydana geldi. Mezrada ikamet eden Fatma ve Cuma Kartal çiftçinin 18 yaşındaki Mustafa ile 16 yaşındaki Salih Kartal isimli çocukları, serinlemek için Ceyhan Nehri’ne yüzmeye gitti. Dağdere Barajı’nın ön tarafında yer alan Püskül mevkiinde suya giren kardeşlerden Salih, bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu fark eden ağabey Mustafa Kartal’ın çabası kardeşini kurtarmaya yetmedi. Salih Kartal, yaklaşık 4 metre derinlikteki suda kayboldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ise arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdiler. Ceyhan Nehri’nde kaybolan Selim Deniz’in bulunması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli 2 dalgıçla birlikte Kahramanmaraş Valiliği AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıçlar, ağabey Mustafa Kartal’ın gösterdiği bölgede yaptıkları aramada suda kaybolan talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kartal’a müdahale eden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kartal’ın canlı olarak sudan çıkarılmasını bekleyen yakınları sinir krizleri geçirdi. Kartal’ın cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kardeşini arama çalışmalarını endişeyle izleyen ağabey Mustafa Kartal, kardeşini kurtarmak için çok çabaladığını belirterek “3 saat oldu. Kardeşim karanlıktan korkar. Çıkarın kardeşimi. Kardeşim orada kaldı. Yalvardı abi beni kurtar dedi. Sırtıma aldım ama kurtaramadım. Elimden kaydı gitti” şeklinde feryat etti.