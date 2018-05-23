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23 Mayıs 2018 13:17

Serinlemek için su kanalına giren Suriyeli genç boğuldu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki sulama kanalına serinlemek için giren Suriyeli Alağ Grunful boğuldu.

Serinlemek için su kanalına giren Suriyeli genç boğuldu

23 Mayıs 2018 13:17


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden mevsimlik iş için 27 MH 145 plakalı otomobille Kahramanmaraş’a gelen Suriye uyruklu aile Kılılı Mahallesi’nde mola verdi.


Bu sırada aileden Alağ Grunful (30) serinlemek amacıyla suya girdi. 4 metre derinlikte ve yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kanala giren Alağ Grunful, karşı kıyıya birkaç metre kala suda çırpınarak gözden kayboldu. 112 acil ihbar hattına bilgi verilmesi üzerine, olay yerine giden Büyükşehir İtfaiyesi dalgıçları 30 dakika süren çalışma sonunda Alağ Grunful’u sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Grunful’un hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaşanan olay sonrası Grunful’un yakınları sinir krizi geçirdi.




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