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09 Temmuz 2017 21:55

Serinlemek isterken canından oldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için akarsuya giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

Serinlemek isterken canından oldu

09 Temmuz 2017 21:55


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arkadaşlarıyla Aksu Çayı üzerinde yer alan Nacar Köprüsü civarında Murat Erken (18), serinlemek için suya girdi. Bir süre akarsuda yüzen Murat Erken’in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suda yaptığı aramada Murat Erken’ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Murat Erken’in cansız bedeni gören yakınları sinir krizi geçirdi. Murat Erken’in cenazesi, otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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