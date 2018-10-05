Ses düzeneği ile keklik avlayan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Gücük Mahallesi kırsalında ses düzeneği ile kaçak keklik avı yapan 3 kişi yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçeye bağlı Gücük Mahallesi kırsalında usulsüz avlanan şahıslara yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlerde, İ.G.'nin kullandığı otomobili durduran jandarma ekipleri, Y.K. ile A.D.'nin de bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada, 3 adet av tüfeği, toplam 6 adet avlanmış keklik ile keklik sesini taklit etmeye yarayan ses düzeneği ve akü ele geçirildi. Ses düzeneği ile 3 adet tüfek, muhafaza altına alındı. Şahıslara ait araçta bulunan 3 adet av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, kaçak avda kullanılan teyp ve ses düzeneğinin de imha edileceği bildirildi.

Şahıslara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce 4915 sayılı kanun doğrultusunda idari para ve tazminat cezası kesildi.