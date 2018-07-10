Seyir halindeki araç yandı

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Caddesi’nde seyir halindeki 46 E 6972 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Alevlerin erittiği plastik parçalar ise yola düştü. Aracındaki yangını fark etmeyerek yoluna devam eden sürücü, vatandaşların uyarısıyla otomobilini durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün bir anlık paniği, aracın yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durmasına neden oldu. Aracının motor kaputunu açıp yangına müdahale etmek isteyen sürücünün yardımına ise vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, sıkışan kaputu güçlükle açarak, yakınlardaki marketten aldıkları şişe su ve kova ile yangına müdahale etti. Alevler, başka vatandaşın da iş yerinden getirdiği yangın söndürücü sayesinde otomobili sarmadan söndürüldü.

Motor aksamında hasar meydana gelen otomobil, çekici yardımıyla oto tamirciye götürüldü.