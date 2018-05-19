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19 Mayıs 2018 23:55

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

19 Mayıs 2018 23:55


Kartalkaya Bulvarı üzerinde aracından koku geldiğini fark eden sürücünün aracını durdurmasının hemen ardından alevler yükselince itfaiye çağırıldı. Hurdacılık yapan Suriyeli Muhammed H. (33) yönetiminde ki 27 MD 052 Plakalı kamyonet Kartalkaya Bulvarı’nda yanmaya başladı.


Sürücü Muhammed H. koku hissetmesi üzerine aracını kenara çekerek kontrol etmek istedi. Araçtan indiği sırada bir anda ön kaputtan duman ve alevler yükselmeye başladı. Hemen itfaiyeden yardım isteyen araç sahibi Muhammed H. çaresizce ekmek teknesinin yanmasını izledi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürürken araç kullanamaz hale geldi.




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