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26 Temmuz 2018 15:15

SGK’dan yapılandırma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili sigortalı ve işverenlere uyarılarda bulundu.

SGK’dan yapılandırma uyarısı

26 Temmuz 2018 15:15


Yapılandırma için son müracaat tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu hatırlatan Akbalaban, Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yapılandırma çerçevesinde işveren ve sigortalının yapılandırmadan faydalanmasını istedi.


Kahramanmaraş’ta yaklaşık 6 bin kişinin yapılandırmadan faydalandığını ve bu sayının 10 bin civarına kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini belirten Akbalaban, “Biz vatandaşlarımızın bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Emekliliği gelen, günü dolan ama prim borcu olan insanların bundan faydalanarak borçlarından kurtulması ve bir gelire kavuşmasını amaçlıyoruz. İş verenlerimizin de teşviklerden faydalanmaları için borçlarının olmaması lazım. Onun için işverenleri de yapılandırmaya davet ediyoruz. Geçmiş yıllarda da yapılandırma yapanlar düzenli bir şekilde ödeme yaptılarsa onlarında yapılandırmaları devam edecektir. Kahramanmaraş’ta yaklaşık 3 bin 200 kişi işveren, 2 bin 500 kişi de sigortalılar bazında yapılandırma var. 31 Temmuz son gün onun için hafta sonu da yoğun bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz” diye konuştu.


Yapılandırma için 31 Temmuz 2018 tarihi saat 17:00’a kadar kurumun ilgili birimine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapması gerekiyor. İşveren borçları için internet ortamında da başvuru yapılabildiğinden e-sigorta üzerinden 31 Temmuz 2018’de saat 23:59’a kadar başvuru gerçekleştirebilecekler.




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