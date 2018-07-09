Sıcak havadan kaçan mesire alanlarına koştu

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşil Tepe Mahallesi’ne inşa ettiği Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı hafta sonu adeta doldu taştı.

Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, serin havası ve eşsiz doğasıyla bilinen mesire alanında doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Necati Okay, mesire alanına gösterilen ilgiyle hedefledikleri hizmet amacına ulaştıklarını söyledi. Başkan Okay, “Bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan mesire alanı konusunda geçtiğimiz yıl bir çalışma yaptık. Yeşil Tepe Mahallemizde bulunan alanı ormandan devralarak bu alana güzel bir mesire alanı inşa ettik. İlk etap çalışmalarını tamamladığımız mesire alanımıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle havaların ısınmasıyla serin bir ortam sağlayan mesire alanımız bu aralar çok daha yoğun durumda. Özellikle hafta sonları çok yoğun bir talep var. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Yeni çalışmalar için bizi adeta teşvik etmektedir. Ben vatandaşlarımıza bu güzel ortamda iyi vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.