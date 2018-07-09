Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:55

Sıcak havadan kaçan mesire alanlarına koştu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşlar sıcak havalarda belediyenin yaptırdığı mesire alanlarına akın etti.

Sıcak havadan kaçan mesire alanlarına koştu

09 Temmuz 2018 16:55


Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşil Tepe Mahallesi’ne inşa ettiği Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı hafta sonu adeta doldu taştı.


Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, serin havası ve eşsiz doğasıyla bilinen mesire alanında doyasıya eğlendi.


Belediye Başkanı Necati Okay, mesire alanına gösterilen ilgiyle hedefledikleri hizmet amacına ulaştıklarını söyledi. Başkan Okay, “Bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan mesire alanı konusunda geçtiğimiz yıl bir çalışma yaptık. Yeşil Tepe Mahallemizde bulunan alanı ormandan devralarak bu alana güzel bir mesire alanı inşa ettik. İlk etap çalışmalarını tamamladığımız mesire alanımıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle havaların ısınmasıyla serin bir ortam sağlayan mesire alanımız bu aralar çok daha yoğun durumda. Özellikle hafta sonları çok yoğun bir talep var. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Yeni çalışmalar için bizi adeta teşvik etmektedir. Ben vatandaşlarımıza bu güzel ortamda iyi vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç