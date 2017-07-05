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05 Temmuz 2017 11:43

Sıcaktan bunalan işçinin ilginç serinleme yöntemi

Elbistan ilçesinde hafta sonundan beri etkili olan aşırı sıcak nedeniyle bunalan bir iş makinesi operatörünün, araç yıkamada kullanılan basınçlı su ile serinlemesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Sıcaktan bunalan işçinin ilginç serinleme yöntemi

05 Temmuz 2017 11:43


Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da etkili oluyor. 40 dereceye yaklaşan sıcaklarla boğuşan vatandaşlar, serin ve gölge mekanları tercih ediyor. Güneşin kavurucu sıcağı altında çalışmak zorunda kalanlar ise, kendilerine göre serinleme yöntemleri buluyor.


İsmi öğrenilemeyen bir iş makinesi operatörü de, gündüz arazide çalıştıktan sonra serinlemek için ilginç bir yol seçti. Bir arkadaşının yardımıyla araç yıkamada kullanılan basınçlı su ile serinleyen, üzerindeki elbisesiyle zaman zaman etrafında dönen ve vücudunun tamamını basınçlı suyla ıslatan dozer operatörünün bu ilginç anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baştan aşağı kısmını arkadaşına tarif ederek yıkatan operatör, kendisini görüntüleyen vatandaşlara da esprili cevaplar vermeyi ihmal etmedi.


Yaklaşık 1 dakika boyunca buz gibi ve basınçlı suyun altında serinleyen operatör, daha sonra evinin yolunu tuttu.




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