Sıcaktan bunalanlar yüzme havuzlarında serinledi

Denizi olmayan ve Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar ise özellikle açık hava yüzme havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Genellikle genç ve çocuklardan oluşan kalabalık gruplar Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan ücretli havuzlarda hem yüzüyor hem de sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmuş oluyor.

Fırsat buldukça yüzme havuzuna geldiğini ve çocuklarını serinletmeye getirdiğini söyleyen Metin Ünlü, “Havalar çok sıcak, denize gidemiyoruz ancak deniz buradan daha güzel geliyor bize. Çocuklarımızla birlikte havuzda serinlemeye çalışıyoruz” dedi.